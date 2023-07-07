Şans oyunları vergisi ne kadar oldu? 2023 şans oyun vergileri artırıldı!

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Katma Değer Vergisi (KDV) oranına neredeyse 20 yıl sonra artış yapıldı. Yapılan artış gündemdeki yerini korurken vatandaşlar ise şans oyunları vergisinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, Resmi Gazete'de yayınlanan şans oyunlarına yapılan artış oranlarına ilişkin bilgiler…