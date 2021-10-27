Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İHA'nın haberine göre; il merkezinde düzenlenen operasyonda aralarında ihraç kamu görevlileri ve esnafların bulunduğu 6 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.