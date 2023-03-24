İslam aleminde önemli bir yeri olan ve on bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan Ayı 23 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı. Müslüman vatandaşlar, Ramazan Ayı boyunca sahurdan iftara kadar olan süre boyunca oruç tutacaklar. Bilindiği üzere ezan vakitleri şehirden şehire değişiklik gösteriyor. İşte Şanlıurfa İmsakiyesi ile Şanlıurfa iftar vakti, sahur saati ve teravih namazı vakitleri

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