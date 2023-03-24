2023 ŞANLIURFA İMSAKİYESİ İLE ŞANLIURFA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 04:56
İftar Vakti (Akşam): 18:46
Teravih Namazı (Yatsı): 20:02
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:54
İftar Vakti (Akşam): 18:47
Teravih Namazı (Yatsı): 20:03
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 04:53
İftar Vakti (Akşam): 18:48
Teravih Namazı (Yatsı): 20:04
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:51
İftar Vakti (Akşam): 18:49
Teravih Namazı (Yatsı): 20:05
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 04:49
İftar Vakti (Akşam): 18:50
Teravih Namazı (Yatsı): 20:06