REKLAM advertisement1

Şanlıurfa'da olay, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, damda uyuyan Sever Ataş'a (43), nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti.

BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI İHA'da yer alan habere göre göğsüne isabet eden mermi ile yaralanan Ataş kanlar içerisinde kaldı. Olayı fark eden yakınlarının ihbarı ile ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ataş, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KURŞUN GÖĞSÜNE TAKILDI Tedavisi devam eden adama isabet eden kurşunun göğsünde takılı kaldığı görüldü. Polis silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Babasının yorgun mermi ile yaralandığını belirten Mahmut Ataş, silahı ateşleyen kişinin tespit edilerek yakalanmasını istedi. Ataş, silahla havaya açılan mermilerle insanların yaralandığını ifade ederek, rastgele silah sıkılmaması gerektiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.