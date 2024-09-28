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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Uyurken vuruldu! Kurşun göğsüne takıldı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Uyurken vuruldu! Kurşun göğsüne takıldı!

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, damda uyuduğu sırada yorgun merminin isabet ettiği 43 yaşındaki Sever Ataş ağır yaralandı. Tedavisi devam eden adama isabet eden kurşunun göğsünde takılı kaldığı görüldü. Polis silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:59
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        Uyurken vuruldu! Kurşun göğsüne takıldı!
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        Şanlıurfa'da olay, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, damda uyuyan Sever Ataş'a (43), nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti.

        BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI

        İHA'da yer alan habere göre göğsüne isabet eden mermi ile yaralanan Ataş kanlar içerisinde kaldı. Olayı fark eden yakınlarının ihbarı ile ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ataş, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        KURŞUN GÖĞSÜNE TAKILDI

        Tedavisi devam eden adama isabet eden kurşunun göğsünde takılı kaldığı görüldü. Polis silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Babasının yorgun mermi ile yaralandığını belirten Mahmut Ataş, silahı ateşleyen kişinin tespit edilerek yakalanmasını istedi. Ataş, silahla havaya açılan mermilerle insanların yaralandığını ifade ederek, rastgele silah sıkılmaması gerektiğini söyledi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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