Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
C.Ç. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı alt geçidinden karşı şeride geçerek Mustafa Demir'in kullandığı hafif ticari araç ile Z. T. yönetimindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
