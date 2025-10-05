Habertürk
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 03:21 Güncelleme: 05.10.2025 - 06:34
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        C.Ç. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı alt geçidinden karşı şeride geçerek Mustafa Demir'in kullandığı hafif ticari araç ile Z. T. yönetimindeki otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: DHA

