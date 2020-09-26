Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde meydana geldi. Şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan U.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.