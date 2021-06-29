Şanlıurfa'da tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Halil Adıyaman idaresindeki 42 DBP 65 plakalı tır ile Yusuf Sapil'in kullandığı buğday yüklü 06 FB 1487 plakalı kamyon, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı yöne geçen tır, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile yanında bulunan Hasan Ezer ve Resul Tayurak, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Adıyaman'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayı gören sürücülerden İsmail Kurt, Şanlıurfa'dan Diyarbakır yönüne seyir halinde olduğu sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

Araçlardan birinin karşı yönden gelerek yolunu tamamen kapattığını belirten Kurt, "Yüküm hafif olduğu için frene basarak çarpışmadan durabildim. Aracımdan inerek yaralıların yardımına koştum. Ağır yaralı olana hemen tampon uyguladım." diye konuştu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunun Diyarbakır yönü, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.