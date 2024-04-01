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        Haberler Gündem Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi öldü - Gündem haberleri

        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 22:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 22:09
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        Şanlıurfa'daki kavga 2 can aldı
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        Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Kavga sırasında Mecit ve Orhan Geyik kardeşler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Şanlıurfa
        #haberler
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