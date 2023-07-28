Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İbrahim Halil Yüksekyayla'nın (30) kullandığı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Saadet (53), Kamile (70), Sultan (19) ve Yakup Yüksekyayla (8) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Yakup Yüksekyayla, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.