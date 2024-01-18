Şanlıurfa'da, iş insanı otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

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Olay, akşam saatlerinde Yusufkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Sezai Fevzi Kolsuzoğlu'nu, plakası öğrenilmeyen otomobilinde kanlar içerisinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Kolsuzoğlu´nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI? Sezai Fevzi Kolsuzoğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayın cinayet mi ya da intihar mı olduğunu araştırıyor.