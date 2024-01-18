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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da, iş insanı otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - En son haberler

        Şanlıurfa'da, iş insanı otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

        Şanlıurfa'da iş insanı Sezai Fevzi Kolsuzoğlu (44), otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, olayın cinayet mi ya da intihar mı olduğunu araştırıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 22:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:59
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        Olay, akşam saatlerinde Yusufkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Sezai Fevzi Kolsuzoğlu'nu, plakası öğrenilmeyen otomobilinde kanlar içerisinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Kolsuzoğlu´nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

        Sezai Fevzi Kolsuzoğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayın cinayet mi ya da intihar mı olduğunu araştırıyor.

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        #Sezai Fevzi Kolsuzoğlu
        #haberler
        #Şanlıurfa
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