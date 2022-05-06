Otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün Gümüşkuşak Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezine giden Halil E.´nin kullandığı 63 AG 838 plakalı halk otobüsü, aniden yola koşan Mehmet Çiçek´e çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı.

Otobüsün kamerasına yansıyan kazada ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Çiçek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.