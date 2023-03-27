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Şanlıurfa'da etkili sağanak! Vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı

Şanlıurfa'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı

Giriş: 27.03.2023 - 03:31 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da etkili sağanak! Vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı
Şanlıurfa'da etkili sağanak: Kepçeyle kurtarıldılar
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AA

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde dün öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı.

AA'nın haberine göre yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

VALİLİKTEN UYARI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin tamamının sahada olduğu vurgulanarak, "Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kentte 15 Mart'taki sel felaketinde taşan Sırrın ile Cavsak derelerinde incelemelerde bulundu.

BAZI VATANDAŞLAR EVLERİNDEN KEPÇEYLE ÇIKARILDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpnebi ve Muradiye Mahallesi'nde giriş katlarda bulunan bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri, evinde mahsur kalan bazı vatandaşları kepçeyle bulundukları yerden çıkardı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekiplerin çalışmasını sahada koordine etti. Başkan Kuş, selden olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ihtiyaçların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Sağanak yağış, gece boyunca da etkili oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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