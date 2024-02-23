Şanlıurfa'da eşlerin kavgasında kadın öldü, kocası ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'nde Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGA SIRASINDA TABANCA ATEŞ ALDI İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı.

KADIN ÖLDÜ, KOCASININ DURUMU AĞIR AA'nın haberine göre; yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.