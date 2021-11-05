Çöp konteynırında el bombası bulundu

Terminal bahçesinde bulunun çöp konteynerinde el bombası gören temizlik görevlisi durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

AA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı incelemede el bombası güvenli bir şekilde alınarak emniyete götürüldü.