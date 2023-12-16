Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Şanlıurfa'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. Sağlık Bakanı Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan çocuk eczanede bulunan güvenlik görevlisinin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
BAKAN KOCA: HEIMLICH MANEVRASI HAYAT KURTARIR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüleri, sosyal medya hesabından "Heimlich manevrası hayat kurtarır" notuyla paylaştı.
Bakan Koca, "Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, annesiyle eczaneye gelen 4 yaşındaki kız çocuğu elindeki şekeri yutmak isterken, şeker boğazına takıldı. Kız çocuğunun nefes alamadığını fark eden ve eczacı oğlunun işyerinde bulunan güvenlik görevlisi, Heimlich manevrasıyla şeker parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı. Müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı" dedi.