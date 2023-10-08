Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yakım çalışmalarına ilişkin şunları söyledi: "İl merkezimizde şu ana kadar yapılan yıkım çalışmaları neticesinde sadece 55 binamızın yıkımı gerçekleştirilemedi. İlimizin genelindeki yıkım oranımız bugün itibarıyla yüzde 56'ya ulaşmıştır. Kent merkezinde 3 hafta içerisinde planlamamıza göre yüksek katlılar dahil tamamının enkazını ortadan kaldırıp taşımayı planlıyoruz. Çalışmaları yaparken aynı zamanda vatandaşımızı fazla rahatsız etmeden günlük hayatın akışının çok etkilenmeden yürütülmesine özen gösteriyoruz. İlgili ekiplerimiz sahada sürekli çalışmaları inceleyip, denetlemesini gerçekleştiriyor."