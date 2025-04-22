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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da 9 araç kundaklandı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da park halindeki 9 araç kundaklandı

        Şanlıurfa'da, park halindeki 9 araç kundaklandı, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:14 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:14
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        Şanlıurfa'da 9 araç kundaklandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde farklı sokaklarda park halinde bulunan 9 araç, iddiaya göre E.B. tarafından ateşe verildi.

        Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangınlar sonucu araçlarda hasar oluştu.

        E.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Mahalle muhtarı Ahmet Karademir, gece saatlerinde 9 aracın kundaklandığını, olayın şüphelisinin yakalandığını belirtti.

        Aracı kundaklanan Melikşah Kılıç ise gece polislerin kapıyı çalmasıyla uyandığını, aracındaki yangına ilk müdahaleyi hortumla yaptıklarını, hasarın büyük olduğunu ifade etti.

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