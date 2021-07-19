Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

AA

Kurban alma işlemlerini arife gününe bırakan vatandaşlar, sabah saatlerinde hayvan pazarlarına gitti. Satıcılarla sıkı pazarlık yapan vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlıkları almaya çalıştı.Bu yıl kurban satışlarından memnun olmayan besiciler, ellerindeki hayvanları uygun fiyata satmaya çalışıyor.30 yıldır besicilik yapan Hacı Ömer Keleşoğlu, geçen yıllara göre bu yıl kurban satışının az olduğunu belirtti.Kurbanlıkların fiyatlarının çok uygun olduğunu ifade eden Keleşoğlu, "Besiciler, olarak bu yıl zor geçti, Masraflarımız arttı. Bu nedenle fiyatların düşeceğine inanmıyorum. Vatandaşlarımıza tavsiyem gelip kurbanlıklarını alsınlar. Son günlere bırakmasınlar" diye konuştu.