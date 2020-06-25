Programı sunan Ellen DeGeneres bu derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söyledi.

Ancak ortaya atılan çeşitli iddialar, sektörün sadece sünnet olan çocuklar üzerinden dönmediğini vurguluyor.

Mülteci çocukların da tüm organ ve derilerinden de üretiliyor.