Kartal Gölü ve Eren Günü etkinliklerine katılım bu yıl geçen yıllara göre çok yüksek olduğuna işaret eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün de "Bu etkinliğimiz uzun zamanlardan beri devam eden, yaklaşık 700-800 yıldır süre gelen bir etkinliğimiz. Bu yılda Kartal Gölünün çevresinde toplandık. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber, 1 saat yürüyerek Eren Dede türbesine ulaşıyoruz. Mezarın etrafında dolaştırılan hayvanlar, daha sonra adak olarak kesiliyor. Burada eş dostla yenilen yemeklerin arta kalanları götürülüp, konu komşuya dağıtılıyor. İstesek bu iki nokta arasına yol yaparız ama yüzyıllardır devam eden geleneğin yaşatılması için her şeyi doğal haliyle koruyoruz. Atalarımız her yıl Ağustos ayının son günlerinde Eren Dedenin mezarı başına gelerek, dua ederlermiş. Mezarın etrafında 3, 5 ve 7 tır atılarak dua edilmesi, adaklar adanması geleneğimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu geleneği bizden sonra gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Biz atalarımızdan böyle gördük, gelecek nesillere de aynı şekilde aktaracağız inşallah. Atalarımız ulaşım araçları olmadığı için Köyceğiz ve Beyağaç'tan buraya konaklaya konaklayarak birkaç günde ulaşabilirlermiş" dedi.