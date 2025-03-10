‘Sandık Kokusu’ndan yeni tanıtım

SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

Sandık Kokusu’nun 48. Bölüm 2. Tanıtımı;

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Yayınlanan tanıtımda Filiz, Gülnaz’ın kına gecesi için Nazan’ı davet ederken Karsu’nun "Niye çağırıyorsun?" sözleri aralarındaki soğuk rüzgarların bir süre daha devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Hasan’ın kız kardeşi için hazırladığı sıra gecesi, yeni bölümde izleyiciyi eğlenceli anların beklediğinin göstergesi olurken Ayça’nın Gülnaz’a sürprizi tanıtıma damgasını vuruyor. Beylerin geceyi basmasıyla yeni bölümde yaşanacaklar büyük merak uyandırıyor.

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'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.