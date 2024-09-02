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        Haberler Bilgi Magazin Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak Sandık Kokusu ikinci sezon tarihi

        Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların yer aldığı Sandık Kokusu'nun ikinci sezonu merakla bekleniyor. Yeni sezona üç isim daha dâhil olurken; ikinci sezon fotoğrafları gelmeye başladı. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:37
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        • 1

          Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Öte yandan, diziye katılan üç isimle beraber kadro daha da genişliyor! Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da çekimlerine başlanan "Sandık Kokusu"nun setinden ilk kareler dizinin hayranları arasında sosyal medyada şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Ancak Sandık Kokusu'nın yeni yayın hayatına ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

        • 3

          YENİ SEZONDA DİZİYE ÜÇ SÜPRİZ İSİM KATILDI!

          Sandık Kokusu’nun yeni sezonunda diziye Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner katıldı.

        • 4

          SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Sandık Kokusu'nun 26. Bölümünde; Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha’nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha’nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu’ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu’nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu’nun evlilik meselesini duyan Kıvanç’ın aklına bir fikir gelir.Filiz, Karsu’nun başına gelenleri Hasan’a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu’ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan’ın ayarladığı iş görüşmesine gider. Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu’yu yolundan döndüren kim olacaktır?

        • 5

          SANDIK KOKUSU 2. SEZON FOTOĞRAFLARI

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