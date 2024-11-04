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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeri bölümünden ikinci tanıtım

        'Sandık Kokusu'nun yeri bölümünden ikinci tanıtım

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak artıran ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda; Gülnaz'ın arkadaşım diyerek tanıştırdığı Zehra'nın kim olduğu merak edilirken Hasan'ın eskiden sevdiği kadın olduğu ortaya çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 08:21 Güncelleme: 04.11.2024 - 08:21
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        Yeni bölümden ikinci tanıtım
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak artıran ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda; Gülnaz’ın arkadaşım diyerek tanıştırdığı Zehra’nın kim olduğu merak edilirken Hasan’ın eskiden sevdiği kadın olduğu ortaya çıkıyor. Filiz’in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği merak konusu oluyor. Bora ve Ayça’nın birlikte zaman geçirdiği anlar dikkat çekerken, Bora’nın çağırmasıyla eve gelen Karsu, Ayça ile karşılaşıyor. Ayça’nın Bora’nın gömleği ile Karsu’nun karşısına çıkmasıyla ikili arasında neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

        'Sandık Kokusu’nun 33. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        'SANDIK KOKUSU’NUN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Irmak'ın kaçırıldığını öğrenen Karsu, Mert ve Kıvanç, onu kurtarmak için harekete geçti. Nilüfer'den aldıkları bilgiyle bir eve giderek Irmak'ı Tekin'in elinden kurtardılar; Tekin tutuklandı. Aileleri, gençlerin tehlikeye atılmalarından dolayı onları uyardılar. Bu sırada, Hande ve Mete arasındaki yakınlaşma arttı. Hande, evliliğinde mutsuz olduğunu Mete ile paylaştı. Reha ise mali sıkıntılarla başa çıkmaya çalışırken mafya lideri Rahim ile başı derde girdi. Sigorta parasını kullanmak için eski eşi Karsu'nun imzasına ihtiyaç duydu ancak Karsu bunu reddetti.

        Ayça, Bora ile flört etmeye çalışırken, Bora Karsu'ya ilgi duymaya başladı. Ayça, Bora ve Karsu'nun birlikte olduğunu görünce kıskandı ve Karsu'ya karşı bilendi. Kıvanç ve Irmak arasındaki dostluk pekişti. Gençler kulüpte eğlenirken, Karsu'ya sarkıntılık eden bir adam nedeniyle kavga çıktı ve hepsi karakola düştü. Aileleri onları karakoldan aldı ve bir daha böyle sorunlara karışmamaları konusunda uyardı. Gülnaz, site görevlisi Ekrem'i yanlışlıkla albay sanarak ona ilgi duydu. Gerçeği öğrenince utandı ancak aşık olduğunu itiraf ederek Urfa'ya dönmekten vazgeçti. Komşuları Selma ve Yılmaz, gizli bir görev için Hasan'ın evine dinleme cihazı yerleştirdi. Hande ve Reha arasındaki evlilik sorunları derinleşirken, Hande Mete ile olan ilişkisini sürdürdü. Ayça, Bora'nın ilgisini çekmeye çalışsa da Bora ve Karsu arasındaki bağ güçlendi.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu

        BURÇLAR

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