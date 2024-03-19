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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Sandık Kokusu'ndan yeni ön izleme yayınlandı

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünün ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 19.03.2024 - 22:11
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni ön izleme
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        Karsu'nun ağrılarından dolayı muayeneye gittiği ve doktor tarafından fibromiyalji teşhisi konulduğu sahnede; Karsu stresten uzak durması gerektiği söylendiğinde sinirden gülme krizine giriyor ve doktora son zamanlarda yaşadığı tüm talihsiz olayları bir çırpıda anlatarak adeta 15 bölümün kısa bir özetini yapıyor.

        SANDIK KOKUSU'NUN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Adnan’ı bir kadınla sarmaş dolaş yakalayan Filiz, koşarak evden çıkar ve gördüklerini Türkan’a anlatır. Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz’le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz’i bir kafede yakalar. Bu durumdan nasıl kurtulacaklardır? Diğer yandan Dilaver, Hasan’ın emriyle Filiz’in giriş çıkış saatlerini haber vermesi için Ömer’le anlaşır. Filiz bindiği takside bahar dalı ve bir davetiye bulur. Gizli bir hayranı olduğunu anlar ve bu durum hoşuna gider. Adnan, site içerisinde Irmak için lüks bir organizasyon düzenler. Herkes oradadır. Çok geç gelen Karsu ise herkesi şaşırtır.

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 15’inci bölüm ön izleme sahnesi;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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