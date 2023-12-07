Sandık Kokusu'nun ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı!

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SANDIK KOKUSU’NUN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üçüncü çocuğunu yeni kucağına alan Karsu, evdeki ortamdan uzaklaşması için küçük oğlu Kuzey’i bir haftalığına annesi Filiz’in yanına göndermeye karar verdi. Filiz, Kuzey’i İstanbul’a götürürken otogarda küçük çocuğu kaybedince, başta Karsu olmak üzere herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişti. Otogarda kaybolan küçük Kuzey tüm çabalara rağmen bulunamadı. Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrıldı. Karsu 3 yıl boyunca oğlunu aramaktan asla vazgeçmezken, herkesin umudu bu süreçte tükenmişti. Bir gün Karsu, büyük kızı Tılsım’ı mutlu etmek için onu Mersin’de bir tekne gezisine götürdü. Bu gezide Karsu hayatının en büyük şokunu yaşadı çünkü tesadüf eseri oğlu Kuzey’e rastladı. Tam 3 yıl sonra oğlu Kuzey’i bulan Karsu şimdi ne yapacaktı?

İşte Sandık Kokusu’nun 2. Bölüm Tanıtımı;

Sandık Kokusu yeni bölümüyle 13 Aralık Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.