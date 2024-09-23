'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım yayınlandı

REKLAM advertisement1

Yayınlanan tanıtımda Karsu’nun Bora ile haberlerini Ayça gösteriyor. Filiz görümcesi Gülnaz ile anlaşamadığını Hasan’a söylüyor. Gülnaz’ın bir kadınla kavga etmesi herkesi şoke ederken Filiz’in kavganın ortasında kalması herkesi güldürüyor. Ayça’nın Bora ile evleneceğim demesi akıllarda soru işaretleri bırakıyor.

27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz ve kızları düğün için Urfa’ya gitti. Hasan’ın kardeşi Gülnaz’ın düğün için yaptığı büyük hazırlıklar göz doldurdu. Bu sırada Kemal komiser, Filiz’i aradı ve Hasan’ı ele verecek belgeleri artık toplaması gerektiğini söyledi. Filiz ve Hasan’ın sıra gecesinde karşılaşan Bora ve Karsu büyük bir şaşkınlık yaşarken, birbirlerinin nasıl bir bağlantısı olduğunu öğrendiler. Sıra gecesindeki müzik şöleni ise izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Filiz delil bulma ümidiyle Hasan’ın odasını karıştırırken Gülnaz onu yakaladı ve bir şeylerin peşinde olduğunu anladı. Gülnaz bu durumu abisine söyledi. Hasan her ne kadar ona inanmamış gibi yapsa da içine bir kuşku düştü.

REKLAM Gülnaz’ın Hasan’ı, Türkan’ın ise Filiz’i övme tartışması bölümün en renkli anlarından birine sahne oldu. Karsu’nun tekrardan velayet davası açtığını öğrenen Reha, bu duruma çıldırdı ve hesap sormak için Karsu’nun kapısına dayandı. Karsu kendinden emin bir şekilde geri adım atmaya niyetinin olmadığını hissettirdi. İflas eden kocasıyla araları bozulduğu için boşanan Ayça, annesi Türkan’ın yanına İstanbul’a döndü. Tüm bunlar yaşanırken Irmak’ın borcu olduğunu kapı dinleyerek öğrenen Gülnaz’ın aklı abisinde kaldı. Abisini yalnız bırakmak istemeyen Gülnaz, kızını İstanbul’da kursa başlatarak Hasan’ın yanına taşındı. Aslıgül nişanlandığını Bora Bey’e söyledi ve artık kendisinin özel işlerini yapmasını nişanlısının istemediğini aktardı. Bu duruma sinirlenen Bora, Aslıgül’ü kovdu ve artık kişisel asistanı Karsu oldu. Bora, Karsu’yu baloya götürdü ve görkemli bir şekilde giriş yaptılar. İkilinin birbirleriyle olan uyumu izleyiciler tarafından dikkat çekti.

Reha, Karsu’nun eşi Can’ın sürekli yurt dışında olmasından dolayı şüpheye düştü. Lale’nin Hollanda’ya gitmesini fırsat bilerek Can’ı bulmaya çalıştı. Lale, Can’la tanıştı ve Can’ın hareketleri hiç de evli gibi değildi, bu durumu Reha’ya aktardı. Kıvanç gece kulübünde eğlenirken bir adam tarafından haber aldı ve bu haberden sonra Kıvanç yıkıldı. Ne olduğunu merak eden Irmak, Kıvanç’ın peşinden gitti ve gerçekleri öğrendi. Avukatlık yaptığı yıllarda tacize uğrayan bir müvekkilinin intihar haberini alan Kıvanç, buna sebep olan suçludan hesap sorma vakti geldiğini söyledi. Kıvanç’ın ne yapacağı merak konusu oldu. Bölümün sonunda ise Filiz gerekli belgeleri komiser Kemal’e teslim etti ve kızının borçlarının silinmesine çok yaklaştı. Filiz, üzgün bir şekilde yürürken bankta Hasan’ı gördü ve şok oldu. Hasan, Filiz’i yanına oturması için çağırdı ve izleyicilerin aklına “Hasan takip mi ediyordu?” sorusu geldi. Filiz için yolun sonu muydu?

REKLAM Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor. Sandık Kokusu, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de... Sandık Kokusu’nun 28. Bölüm 3. Tanıtımı;