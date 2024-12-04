'Sandık Kokusu' dizisine Pamir Pekin dahil oldu

SHOW TV’nin beğeniyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu’na yakışıklı oyuncu Pamir Pekin dahil oldu. Dizide Cennet Sitesi’nde güvenlik görevlisi 'Hakan' karakterine hayat verecek.

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Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sandık Kokusu', izleyicilerini hayatın içinden hikâyelerle ekran başına bağlıyor. Aşkın her zaman galip gelmediği, ancak mücadele ruhunun asla kaybetmediği bu özel hikaye; kimi zaman güldürüyor, kimi zaman hüzünlendiriyor. Pes etmeyenlerin kalplerini bir araya getiren Sandık Kokusu her hafta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. 'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.