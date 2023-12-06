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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu dizisi nerede çekiliyor? SHOW TV Sanık Kokusu nerede, hangi ilde çekiliyor?

        Sandık Kokusu dizisi nerede çekiliyor? SHOW TV Sanık Kokusu hangi ilde çekiliyor?

        Sandık Kokusu dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Sandık Kokusu 6 Aralık akşamı ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinççi'nin paylaştığı dizi annesine emanet ettiği oğlu talihsiz bir şekilde kaybolan Karsu ve ailesinin yaşadığı büyük kayıpla değişen hayatlarını ekranlara taşıyor. Dizinin izleyicileri için "Sandık Kokusu nerede çekiliyor?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte Sandık Kokusu dizisi çekildiği şehir ve yer hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:01
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        • 1

          Etkileyici tanıtımları ile büyük merak uyandıran Sandık Kokusu oyuncu kadrosunda usta isimleri bir araya getiriyor. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği Sandık Kokusu dizisinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme alıyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi nerede çekiliyor? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          SANDIK KOKUSU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

          Sandık Kokusu dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin ilk çekimleri 2 hafta boyunca Adana'da gerçekleştirildikten sonra sonra İstanbul'da devam ediyor.

        • 3

          SANDIK KOKUSU KONUSU

          Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu’nun oğlu Kuzey’i İstanbul’a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur.

          Kuzey’in kaybolması Karsu’nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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