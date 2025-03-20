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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu' aşk dolu bir finalle yürekleri ısıttı - Magazibn

        'Sandık Kokusu', aşk dolu bir finalle yürekleri ısıttı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', final yaptı. Dizi, sevenlerinin yüreklerine dokunan etkileyici bir bölümle ekrana veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:42
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        Aşk dolu finalle yürekleri ısıttı
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        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan aşk dolu final bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Gülnaz ve İhsan ile Ayça ve Hakan’ın evliliğiyle mutlu sona ulaşan dizi, sevenlerinin yüreklerine dokunan etkileyici bir bölümle ekrana veda etti.

        'SANDIK KOKUSU’NUN 50'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin final bölümünde; Nazan, Karsu’nun mide bulantılarını yanlış anlayarak hamile olduğunu düşündü. Kendi belinin ağrıdığını söyleyerek hastaneye gitme planı yaptı ve Karsu’yu test yaptırmaya zorladı. Ancak Karsu, hamile olmadığını sadece zehirlendiğini açıkladı. Gelin ve kayınvalide arasındaki gerginlik sürerken Bora, çocuklar için üreteceği yoğurt markasının başına Karsu’yu geçirmek istedi. Bora’nın markaya çocukların baş harflerini vermesi ise kocaman bir aile olduklarının göstergesi oldu.

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        Bora, Karsu’ya iş teklifiyle geldi;

        Bu sırada Gülnaz ve İhsan’ın düğün hazırlıkları ekranlara eğlenceli anlar getirirken Ayça, Hakan’ın evlilikten hiç bahsetmiyor oluşundan dolayı kaygılandı. Önce falcıya gitmesi, sonra da Gülnaz’ın hamarat taklidi planını uygulaması ekranlara kahkaha dolu anlar yansıttı. Türkan’ın gelmesiyle gerçekler ortaya çıktı ve evlilik planları suya düştü.

        Gülnaz’ın düğün hazırlıkları sürerken Ayça ile gelinlik bakmaya gitti. Gülnaz için gelinlik seçerken, Ayça da kendisi için bir gelinlik kiraladı. Evde gelinlik ile zaman geçirirken Hakan eve geldi ve Ayça, gece kıyafeti olduğunu söyleyerek onu ikna etmeye çalıştı. Ancak Hakan, evlilik düşünmediğini bir kez daha dile getirdi.

        Ayça’dan hamaratlık şovu;

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        Aşkları dolu dizgin devam eden Hasan ve Filiz’in, Hasan’ın sürpriziyle yedi tepe İstanbul’u anlattığı ve gösterdiği anlar, iki aşığın güzel günler geçireceklerini gösterdi. Gülnaz’ın düğün günü geldiğinde görümce Zeliha kuaför masraflarını üstlendi ve ilk kurban Türkan oldu. Türkan, kafasında yanıp sönen ışıklarla odaya girdi. Gülnaz, kendi saçının da öyle olacağından korkarak Zeliha’ya saldırdı. Gelin ve görümce arasındaki anlar gülümsetse de, ikili arasında suların durulmayacağını gösterdi.

        “Ne bu fener alayı gibi”;

        Düğün akşamı geldi çattı ve tüm aile, İhsan ile Gülnaz’ın mutluluğunu paylaşmak için oradaydı. Hasan ile Filiz’in şahitliğiyle mutluluğa; “Evet” dediler. İhsan, bir sürprizleri olduğunu söylediği sırada beyazlar içinde Ayça ve damatlık giymiş Hakan geldi.

        Aile çifte mutluluk yaşadı. Çift, Karsu ve Bora’nın şahitliğiyle evlendiler. Onların da evlenmesiyle kocaman bir aile oldular. Dizinin final sahnesi, duygu dolu anları ekrana getirdi ve diziye değer katan tüm çiftlerin aşk hikâyeleriyle mutlu sona ulaştı.

        Mutlu son;

        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer aldı.

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        #sandık kokusu

        BURÇLAR

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