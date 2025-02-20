Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 46. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Nazan, Çağla ile buluşmaya gider. DNA testini bir şekilde halledecek, çocuğu Bora’nınmış gibi gösterecektir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 46. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri...