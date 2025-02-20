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        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA || Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (19 Şubat 2025)

        Sandık Kokusu 46. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin ilgiyle izlenen O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu, 19 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin son bölümünde, Çağla'nın iddiaları düğün davetinde büyük kaosa neden olur. Nazan rezil olma kaygısıyla ağlarken, Bora suçlamaları reddetmektedir. Karsu ise soğukkanlı davranmaya çalışır. Sandık Kokusu 46. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 19 Şubat 2025 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 08:52 Güncelleme: 20.02.2025 - 08:52
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        • 1

          Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 46. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Nazan, Çağla ile buluşmaya gider. DNA testini bir şekilde halledecek, çocuğu Bora’nınmış gibi gösterecektir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 46. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri...

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Çağla’nın iddiaları düğün davetinde büyük kaosa neden olur.

        • 3

          Nazan rezil olma kaygısıyla ağlarken, Bora suçlamaları reddetmektedir.

        • 4

          Karsu ise soğukkanlı davranmaya çalışır.

        • 5

          Ayça ile karşılaşan Nazan, Ayça’nın tavırlarını çok beğenir ve onu yeğeni Ziya ile tanıştırmak ister.

        • 6

          Ayça’nın biriyle yemeğe çıkacağını öğrenen Hakan, eski muhabir arkadaşı Burcu ile aynı mekâna gitmeye karar verir.

        • 7

          Tekrar bir araya gelen Nazlı ve Ömer, Gülnaz ile ilgili sorunu kökünden çözmeye karar verirler.

        • 8

          Nazan, Çağla ile buluşmaya gider.

        • 9

          DNA testini bir şekilde halledecek, çocuğu Bora’nınmış gibi gösterecektir.

        • 10

          SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE

          19 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 46. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 11
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