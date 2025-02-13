Sandık Kokusu 45. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin ilgiyle izlenen O3 Medya imzalı imzalı dizisi Sandık Kokusu, 12 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin son bölümünde Karsu ve Bora'nın şerefine verilen davet günü elinde bir çocukla gelen Çağla'nın gölgesi düşer. Çağla, herkesin içinde çocuğun Bora'dan olduğunu iddia eder. Sandık Kokusu 45. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 12 Şubat 2025 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
- 1
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 45. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Ayça, Hakan’ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenir. Öfke ile Hakan’ın evinden ayrılan Ayça, kandırılmış olmayı gururuna yediremez. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 45. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
- 2
SANDIK KOKUSU'NA EMEL MÜFTÜOĞLU KONUK OLDU
SHOW TV’nin büyük bir heyecanla izlenen dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan 45'inci bölümünde izleyicilerine sürpriz sundu.
Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, Karsu ve Bora’nın düğününde sahne alarak, etkileyici sahne performansıyla, 'Sandık Kokusu’nun son bölümüne bambaşka bir heyecan getirdi.
Düğün sahnesine renk katan Müftüoğlu, hem müzikseverlere hem de dizi izleyicilerine keyifli anlar yaşattı.
- 3
SANDIK KOKUSU’NUN 45. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Hakan’ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenen Ayça, öfke ile Hakan’ın evinden ayrılarak kandırılmış olmayı gururuna yedirememiştir.
-
- 4
İkiz bebekleri olacağının haberini alan Kıvanç ve Irmak çifti yeniden bir araya gelirler.
- 5
Kıvanç, şimdiden bebekler için hazırlık yapmaya başlamışken, bir yandan da Irmak’ın üzerine titriyordur.
- 6
Nazan, yeni evli çifti iş seyahati için İsviçre’ye gönderir.
-
- 7
Amacı Karsu’yu Bora’nın 4 yıllık eski sevgilisi Veronika ile karşılaştırıp olay çıkarmaktır.
- 8
Nazan’ın altında kalmak istemeyen Filiz, Hasan’ın kebapçısında tanıştığı Emel Müftüoğlu’nu düğün yemeğinde şarkı söylemesi için davet edecektir.
- 9
Karsu ve Bora’nın şerefine verilen davet günü elinde bir çocukla gelen Çağla’nın gölgesi düşer.
-
- 10
Çağla, herkesin içinde çocuğun Bora’dan olduğunu iddia eder.
- 11
SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
12 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 45. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
- 12