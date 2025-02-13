Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 45. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Ayça, Hakan’ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenir. Öfke ile Hakan’ın evinden ayrılan Ayça, kandırılmış olmayı gururuna yediremez. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 45. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.