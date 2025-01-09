Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 41. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin 41. bölümünde Karsu, Sinan ile buluşmaya gitti. Durumu bilen Bora ise yan masada Karsu’yu bekledi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 41. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.