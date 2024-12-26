Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 40. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin 40. bölümünde Feryal’ın cinayet davasında herkes sorguya alındı. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 40. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.