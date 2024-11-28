Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Sandık Kokusu 36. bölüm izle| Show TV Sandık Kokusu son bölüm kesintisiz, tek parça, HD kalitesinde seyret

        Sandık Kokusu son bölümde neler oldu? Sandık Kokusu 36. bölüm izle

        Show TV'nin başarılı dizilerinden Sandık Kokusu dün akşam yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar için bölüm, siteye yüklendi. İşte, Sandık Kokusu 36. bölümde yaşananlar ve yeni bölümü izleyebileceğiniz link...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün akşam ekranlara gelen Sandık Kokusu 36. bölüm yine seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Yeni bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için bölüm siteye yüklendi. İşte, Sandık Kokusu 36. bölümde yaşananlar ve son bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...

        • 2

          SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Sandık Kokusu’nun 36. Bölümünde; Hande’nin onu aldattığını öğrenen Reha, ne yapacağını bilmez halde eve gider.

        • 3

          SANDIK KOKUSU SOM BÖLÜM ÖZETİ

          Hande, iddiaları yalanlayıp iftira olduğunu söylese de Reha ona inanmaz.

        • 4

          Türkan’a kahve içmeye giden Filiz, Gülnaz’ın da orada olduğunu görünce kafasından aşağı kaynar sular boşalır.

        • 5

          Gülnaz, Filiz’in suyuna gitmeye çalışırken yalanı ortaya çıkan Türkan’ın eli ayağı birbirine dolaşır.

        • 6

          Kıvanç, Ceyda’nın onu sıkboğaz etmesinden bunalınca ilişkisini bitirme kararı alır. Ancak Ceyda’nın, Irmak’ın tavsiyesi üzerine böyle davrandığı ortaya çıkar.

        • 7

          Böylelikle Kıvanç, Irmak’a bir oyun oynamaya karar verir. Bora ve Karsu arasındaki çekimi fark eden Zeynep (Bora’nın kuzeni), bu konuyu Bora’yla konuşmaya karar verir.

        • 8

          Uzun zamandır Bora’dan haber alamayan Ayça, ilgisizliğinin sebebini kuzeninin gelmesine bağlar ve rahat bir nefes alır.

        • 9

          Irmak ve Karsu telefonda dertleşirken Karsu, Bora ile ilgili hislerini anlattığı sırada Bora’nın orada olup her şeyi duyduğunu görür.

        • 10

          SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

          Dün akşam ekranlara gelen Sandık Kokusu 36. bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        Habertürk Anasayfa