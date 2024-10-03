Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu', 29'uncu bölümüyle heyecan fırtınası estirdi

        'Sandık Kokusu', 29'uncu bölümüyle heyecan fırtınası estirdi

        SHOW TV'de izleyicilerle buluşan ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği sevilen dizi 'Sandık Kokusu', dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Karsu'nun eski eşi Reha ile yaşadığı zorluklar ve Can'ın hayatındaki yeni kişiyle olan mücadelesi, dizinin öne çıkan anları arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyecan fırtınası estirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’de izleyicilerle buluşan ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği sevilen dizi ‘Sandık Kokusu’, dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Karsu’nun eski eşi Reha ile yaşadığı zorluklar ve Can’ın hayatındaki yeni kişiyle olan mücadelesi, dizinin öne çıkan anları arasında yer aldı. Ayrıca Filiz ile Gülnaz’ın arasındaki eğlenceli çekişmeler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizi, #SandıkKokusu etiketiyle bir saat boyunca TT listesinde kalmayı başardı ve birçok olumlu yorum aldı.

        29'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Gülnaz’ın beklenmedik hamilelik haberi büyük bir gerilim yarattı. Ancak bu olayın Filiz’in bir oyunu olduğu anlaşıldı. Gülnaz’ın yaşadığı şok ve hastanedeki olaylar izleyicileri hem güldürdü hem de şaşırttı.

        Filiz’in Gülnaz’a yaptığı şaka anları;

        REKLAM

        Öte yandan Karsu’nun hayatındaki zorluklar devam ediyordu. Eski eşi Reha, çocukları ona karşı kışkırtırken, Karsu işini kaybetmenin ve çocuklarıyla olan ilişkisindeki çatışmanın verdiği acıyla boğuştu. Can’la buluşarak hayatına yeni bir yön vermeye çalışan Karsu, sürpriz bir şekilde Can’ın hayatında yeni birinin olduğunu öğrendi. Bu gelişme, Karsu’yu yeni zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

        Karsu’nun zor anları;

        Reha’nın, Karsu’nun hayatını zorlaştırmak için planlarını sürdürmesi ve çocuklarını ona karşı kışkırtması, dizinin dramatik yönünü daha da güçlendirirken, Karsu’nun çocuklarına yeniden ulaşmak için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkiledi.

        Karsu’nun duygu dolu anları;

        REKLAM

        Filiz ve Gülnaz arasındaki çekişmeler ise dizinin komik ve eğlenceli anlarını oluşturdu. Gülnaz’ın hastane macerası ve ardından yaşadığı olaylar izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Karsu işten çıkarıldıktan sonra yarım kalan işini tamamlamak amacıyla Bora’nın abisi için düzenlediği geceyi Bora’ya söylemeden hazırlık yaptı. Duygusal anlar yaşayan Bora, Karsu’nun yaptığını öğrendi ve onu tekrar işe aldı.

        Bora’nın duygusal anlar yaşadığı o gece;

        Tüm bunlar yaşanırken Karsu, Can ile boşanmak için mahkemeye gitti. Finale damgasını vuran anlar yaşandı ve Can son anda Karsu’nun iyi bir eş olmadığı söyleyerek onu kötüledi. Tüm bunlara rağmen yine de boşanmak istemediğini dile getirdi. Karsu, Can’ın kararı sonrası şoke oldu.

        İşte Finale Damgasını vuran anlar;

        REKLAM

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Yayınlanan tanıtımda Filiz'in görümcesi ile sınavı devam ederken, Karsu ise çocukları Reha'dan alma mücadelesini sonlandırmaya ve her şeye sıfırdan başlayıp artık kendi mutluluğunu ön planda tutmayı hedefliyor.

        'Sandık Kokusu’nun 30'uncu Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu
        Habertürk Anasayfa