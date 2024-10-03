'Sandık Kokusu', 29'uncu bölümüyle heyecan fırtınası estirdi

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SHOW TV’de izleyicilerle buluşan ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği sevilen dizi ‘Sandık Kokusu’, dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Karsu’nun eski eşi Reha ile yaşadığı zorluklar ve Can’ın hayatındaki yeni kişiyle olan mücadelesi, dizinin öne çıkan anları arasında yer aldı. Ayrıca Filiz ile Gülnaz’ın arasındaki eğlenceli çekişmeler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizi, #SandıkKokusu etiketiyle bir saat boyunca TT listesinde kalmayı başardı ve birçok olumlu yorum aldı.

29'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Gülnaz’ın beklenmedik hamilelik haberi büyük bir gerilim yarattı. Ancak bu olayın Filiz’in bir oyunu olduğu anlaşıldı. Gülnaz’ın yaşadığı şok ve hastanedeki olaylar izleyicileri hem güldürdü hem de şaşırttı. Filiz’in Gülnaz’a yaptığı şaka anları; REKLAM Öte yandan Karsu’nun hayatındaki zorluklar devam ediyordu. Eski eşi Reha, çocukları ona karşı kışkırtırken, Karsu işini kaybetmenin ve çocuklarıyla olan ilişkisindeki çatışmanın verdiği acıyla boğuştu. Can’la buluşarak hayatına yeni bir yön vermeye çalışan Karsu, sürpriz bir şekilde Can’ın hayatında yeni birinin olduğunu öğrendi. Bu gelişme, Karsu’yu yeni zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

Karsu’nun zor anları; Reha’nın, Karsu’nun hayatını zorlaştırmak için planlarını sürdürmesi ve çocuklarını ona karşı kışkırtması, dizinin dramatik yönünü daha da güçlendirirken, Karsu’nun çocuklarına yeniden ulaşmak için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkiledi. Karsu’nun duygu dolu anları; REKLAM Filiz ve Gülnaz arasındaki çekişmeler ise dizinin komik ve eğlenceli anlarını oluşturdu. Gülnaz’ın hastane macerası ve ardından yaşadığı olaylar izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Karsu işten çıkarıldıktan sonra yarım kalan işini tamamlamak amacıyla Bora’nın abisi için düzenlediği geceyi Bora’ya söylemeden hazırlık yaptı. Duygusal anlar yaşayan Bora, Karsu’nun yaptığını öğrendi ve onu tekrar işe aldı.

Bora’nın duygusal anlar yaşadığı o gece; Tüm bunlar yaşanırken Karsu, Can ile boşanmak için mahkemeye gitti. Finale damgasını vuran anlar yaşandı ve Can son anda Karsu’nun iyi bir eş olmadığı söyleyerek onu kötüledi. Tüm bunlara rağmen yine de boşanmak istemediğini dile getirdi. Karsu, Can’ın kararı sonrası şoke oldu. İşte Finale Damgasını vuran anlar; REKLAM YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Yayınlanan tanıtımda Filiz'in görümcesi ile sınavı devam ederken, Karsu ise çocukları Reha'dan alma mücadelesini sonlandırmaya ve her şeye sıfırdan başlayıp artık kendi mutluluğunu ön planda tutmayı hedefliyor.

'Sandık Kokusu’nun 30'uncu Bölüm Tanıtımı; Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.