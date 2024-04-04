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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu 17. bölüm izle! SHOW TV Sandık Kokusu 17. son bölüm HD tek parça izle

        Sandık Kokusu 17. bölümü ile SHOW TV'de yayınlandı! Sandık Kokusu 17. son bölüm izle ekranı

        SHOW TV'nin çok beğenilen dizisi Sandık Kokusu 17. bölümü ile 3 Nisan Çarşamba günü ekranlara geldi. Sandık Kokusu'nun son bölümünde; Irmak, Adnan'ın yanına yalıya geri dönüp her şey yolundaymış gibi davranır. İşte, Sandık Kokusu 17. son bölüm HD tam bölüm izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 10:52 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:52
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        • 1

          SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu 17. bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı dizinin son bölümünü kaçıranlar için Sandık Kokusu 17. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          SANDIK KOKUSU 17. SON BÖLÜM İZLE

          Sandık Kokusu 17. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

          SANDIK KOKUSU 17. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          SANDIK KOKUSU ÖZETİ

          Sandık Kokusu 17. Bölümünde; Adnan’ın ihanetini sindirmek, Irmak için çok zor olsa da Filiz, ağır bir yükten kurtulduğu için rahatlamıştır.

          Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, bir şekilde yine görüşme ayarlar. Ancak Hasan’ın dikkatini, Reha’nın laf arasında anlattığı Filiz’in geçmişi çeker. Irmak, Adnan’ın yanına yalıya geri dönüp her şey yolundaymış gibi davranır.

        • 4

          Cevdet’in de yardımıyla Karsu’yu kaçıran Atilla, ona her şeyi anlatacaktır. Peki bütün gerçekleri öğrendiğinde Karsu’nun Atilla’ya tepkisi ne olacaktır?

          Atilla’nın artık babasını ikna etmek için bir planı vardır ve konuşmak için çiftliğe doğru yola çıkar. Filiz de Türkan’la birlikte, Hasan’ın düzenlediği sıra gecesindedir. Atilla’nın geldiğini duyan Hasan, çalışma odasına çekilir. O sırada tuvalete gitmek için odadan ayrılan Filiz, fırsattan istifade etrafa bakınır.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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