Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman ve nereden ödeneceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Seçimlerde görev alan kamu çalışanlarının gözü "Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ne zaman ödenecek ve nereden alınacak?" sorusuna çevrildi. Müşahitlere ücret ödemesi yapılmazken, oy dökümü ve oy sayımında görev alanların ödemeleri geçtiğimi yıllarda düzenlenen seçimlerde il ve ilçe seçim kurulları adına açılan hesaplar üzerinden gerçekleştirildi. İşte 2023 seçim sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihi hakkında merak edilenler...

2023 yılı için sandık görevlisi ücreti henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL olması bekleniyor.

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına ne kadar ücret verileceği henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında, sandıklarda görev alan görevliler, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi sorgulamaya devam ediyor.

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

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MÜŞAHİT NEDİR?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitlere para ödemesi yapılmaz.