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Türkiye, 14-28 Mayıs genel seçimler kapsamında sandık başındaydı. Bu kapsamda seçim günü sandıklarda görev alanlar, sandık görevlisi ücretini araştırmaya başladı. Birinci ve ikinci tur seçimlerinde oy verme ve oy sayma sürecinin takibini yapan sandık kurulu üyeleri, sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri için YSK'dan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar oldu? YSK Seçim sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte sandık görevlisi ücretlerinin hesaba yatacağı tarih...

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2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR? Sandık görevlilerine ve sandık başkanına ne kadar ücret verileceği henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 2023 yılı için sandık görevlisi ücreti henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL olması bekleniyor.

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2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi; Başkan ve Üyeler: 261,00 TL Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

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MÜŞAHİT NEDİR? Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

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MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI? Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitlere para ödemesi yapılmaz.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında, sandıklarda görev alan görevliler, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi sorgulamaya devam ediyor. Sandık görevlisi ücretlerinin Temmuz ayı içersinde yatırılması bekleniyor.

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ÖDEMELER AÇILACAK HESAPLARA YAPILACAK Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.