Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Genel seçimlere kısa bir süre kalırken, sandık görevlisi olma şartları neler ve sandık görevlisi nasıl olunur soruları gündemdeki yerini aldı. Seçim günü kritik bir görev üstlenen sandık görevlisinin en temel görevlerinin başında seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktır. Peki, "Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, şartları nelerdir?" İşte 2023 sandık görevlisi başvuru şartları...