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Sandık görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir?

2023 Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için bekleyiş başladı. Genel seçimler için geri sayım sürerken, sandık başında görev alacak sandık görevlileri ücretleri ve başvuru şartları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Siyasi parti üyeliği bulunanlar sandık görevlisi olamazken, müşahitlik yapabilmektedir. İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2023 sandık görevlisi ücreti...

Giriş: 01.05.2023 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Genel seçimlere kısa bir süre kalırken, sandık görevlisi olma şartları neler ve sandık görevlisi nasıl olunur soruları gündemdeki yerini aldı. Seçim günü kritik bir görev üstlenen sandık görevlisinin en temel görevlerinin başında seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktır. Peki, "Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, şartları nelerdir?" İşte 2023 sandık görevlisi başvuru şartları...

  • SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir.  Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

  • PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

  • 2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

  • 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

  • SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

     

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

  • Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

    İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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