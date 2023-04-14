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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Genel seçimler öncesinde sandık görevlisi olmak için başvuru yapmak isteyenler, sandık görevlisi olma şartlarını ve nasıl başvuru yapıldığını mercek altına aldı. Seçime kısa bir süre kala sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 YSK ile sandık görevlisi ücretleri ve başvuru şartları...

Giriş: 14.04.2023 - 21:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde geri sayım sürerken, sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi nasıl olunur sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi siyasi parti üyeliği olanlar sandık görevlisi olamazlar. Peki, "Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" İşte detaylar...

  • SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir.  Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

  • PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

  • 2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

  • SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

     

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

    Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

  • İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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