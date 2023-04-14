14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde geri sayım sürerken, sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi nasıl olunur sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi siyasi parti üyeliği olanlar sandık görevlisi olamazlar. Peki, "Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" İşte detaylar...