Nevşehir'de İlhan Kılıçtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına mehter kıyafetiyle giderek oyunu kullandı.

AA'nın haberine göre; 2000 Evler Mahallesi'nde yaşayan ve Nevşehir Mehter Takımı'nda çevgani olarak görev yapan İlhan Kılıçtaş, Yavuz Sultan Selim Ortaokuluna geldi. Bazı vatandaşlar, oyunu 1198 numaralı sandıkta kullanan Kılıçtaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçtaş, ecdadı hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sandık başına giderken böyle bir kıyafet tercih ettiğini belirtti.

Kılıçtaş, "Oyumu bu şekilde kullanarak farkındalık oluşturmak istedim. Gelecek neslimizin ecdadını unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Gençlere bu davranışımla örnek olmak istedim. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.