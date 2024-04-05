Sancaktepe'de silahlı saldırı: 1 ölü

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Sancaktepe'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak'ta otomobilinden inmek üzere olan Mesut A, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ AA'nın haberine göre; sağlık görevlileri, Mesut A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan buldu. Mesut A'nın cansız bedeni İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu, aracı çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.