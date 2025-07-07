Sancaktepe'de İETT otobüsünde yangın
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içinde yolcu olmaması olası bir faciayı önledi
Sancaktepe'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sancaktepe ilçesi İnönü mahallesi Eski Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsünün motor bölümünden saat 10:20 sıralarında duman çıkmaya başladı.
Dumanı fark eden otobüs şoförü aracı durdurup etraftakilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yangından dolayı caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otobüste çıkan yangın söndürüldü.
Otobüs şoförüne sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
Yangını gören Furkan Şahin, "Biz oturuyorduk, otobüs seyir halindeydi birden durdu. Sonra duman çıkmaya başladı. 'Bizde can havliyle köşeye geçtik' dedi.
Yangını gören Umut Arslan ise, "insanlar yangın tüpleriyle yardım etmeye çalıştılar. Sonra itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüste yolcu yoktu, boş seferdeydi. Ekiplerin çalışması devam ediyor" şeklinde konuştu.