3 yıl önce karar verdi... Hurda parçalardan tasarladı

AA

Doğanşehir Belediyesi tamirhanesinde ustabaşı olan 30 yaşındaki Özcan, 3 yıl önce kendi aracını yapmaya karar vererek sanayiden hurda ve kullanılmayan parçalar toplamaya başladı.

Özcan, belediyenin garajında boş kaldığı vakitlerde çalışarak benzinle çalışan 5 vitesli 70 kilometre hıza ulaşan bir araç yaptı.

Özcan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana araç yapmak istediğini, sanayide hurda ve kullanılmayan parçaları toplayarak yaklaşık 3 yılda bu aracı ürettiğini anlattı.

Go-kartta korna, sinyal lambaları, otobüs hostes koltuğu, emniyet kemeri, soğutma fanı, motor gibi tüm malzemeleri kullandığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Çocukluktan bu yana araç yapmak hayalimdi. Aracım 5 ileri 5 geri viteslidir. Süspansiyonu normal araba süspansiyonu ile aynı. 4 tekerlekli, arkalarda 2 disk var, sağ ve sol olarak açık diferansiyeli var. Aracımızın bütün parçaları hurdalıktan toplanma. Tekerlekleri de golf arabasından, İstanbul'dan getirttim. Bundan sonraki amacım paletli bir araç yapmak."