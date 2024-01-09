Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: “2026’da TOGG’un yerlilik düzeyi yüzde 68’e ulaşacak”

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, aralarında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın da yer aldığı gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ile bir araya geldi. Kacır, "BAYKAR proje bazlı devlet desteklerindeki hiçbir nakdi destekten yararlanmayı talep etmedi. Biz de BAYKAR'a hiçbir nakti destek sunmadık. BAYKAR’a sunduğumuz destekler vergi indirimlerinden Gümrük Vergisi, KDV ve Kurumlar Vergisi kolaylıklarından ve sigorta primi desteklerinden ibaret." dedi.

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayii alanında yerli firmalara verdiği desteğin sadece BAYKAR ile sınırlı olmadığını, yatırım yapan tüm şirketlere de destek sağlandığını belirtti. Kacır, "Genellikle yabancı firmalara sunduğumuz destekler karalama konusu yapılmıyor, bir milli markaya sunduğumuz destek karalama konusu yapılıyor." diye konuştu. Kacır, muhalefetin özellikle yerli yatırımcıları hedef aldığını ifade etti.

"2026’DA TOGG’UN YERLİLİK DÜZEYİ YÜZDE 68’E ULAŞACAK"

Kacır, bakanlığın 2023 yılı faaliyetleri ve 2024 yılı vizyonuna dair bilgiler de paylaştı.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise yerli otomobil projesi oldu. Kacır, TOGG'un batarya üretimi konusunda yatırımlarına hız verilmesini hedeflediklerini belirtti.

Yerli otomobilin yeni versiyonu için tarihi de açıklayan Kacır şöyle konuştu: “2025 yılında sedan coupe modelini satışa sunmayı hedefliyoruz. 2026’da TOGG’un yerlilik düzeyi yüzde 68’e ulaşacak.”