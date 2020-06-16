Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede:

Büyükdede, Eskişehir Sanayi Odasını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli solunum cihazı üretiminde paydaşlarla beraber hedeflenen 5 bin solunum cihazına ulaşıldığını, bu üretimlerden Brezilya'ya ciddi miktarda ihracat gerçekleştiğini aktardı. İhracat yapılan ülkelerin yanı sıra hibe yapılan ülkeler de olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Büyükdede, şunları söyledi:
"Hem paydaşların hem de Bakanlığımızın destekleriyle yapılmış olan bu üretim, şu anda koyduğumuz hedef olan 5 bin cihaza erişmiş durumda. Hatta zannediyorum bu hafta cuma günü de o 5 bine ulaşma ile ilgili bir de tören yapacaklar. Fakat şu anda birçok ülkeye hem ihracat olarak hem hibe olarak Türkiye büyük bir başarıyla bu solunum cihazlarını gerçekleştirmiş durumda olduğunu söylemem lazım. Sadece solunum cihazı değil, şu anda TÜBİTAK, diğer kurumlarımız, özel sektör, kamu sektörü olarak sadece solunum cihazında değil, şu anda özellikle ASELSAN bir çok sağlık cihazını üretmeye devam ediyor, geliştirmeye devam ediyor."
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Türkiye'nin bu dönemde dünyanın en büyük maske üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek şunları kaydetti:
"O kadar çabuk bir harekat uygulandı ki biz bu pandemi çıkmaya başlamadan önce piyasaya maske veren 20-25 tane firmamız varken, bugün binlerle ifade edilen bir maske üreticisi ülke haline geldik. Türkiye sanayicinin, Türkiye insanının esnek yapısından gelen ve hemen ayak uydurabilen bir yapıda olmasının getirdiği bir sonuç. O kadar enteresan bir şekilde Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oluşmuş oldu bu vesileyle. Yani Türkiye, ihtiyaç duyulan noktada ne gerekiyorsa anında bunu üretebilecek esnekliği gösterebilecek bir sanayici altyapısına sahip. Ve dünyadaki diğer ülkeler aynı esnekliği gerçekleştiremediler. Belki bu bizim Türkiye'nin endüstrisinin bir gücü olarak görmek lazım."
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