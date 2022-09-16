Sanayi (Endüstri) Devrimi Genel Özellikleri ve Sonuçları

Şehirlerin, yeni kurulan fabrikaların etrafında kurulmaya başlandığı, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin katlanarak hızlandığı Sanayi Devrimi genel özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Sanayi Devrimi Genel Özellikleri
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilim ve teknolojide gerçekleşen buluşların sanayi alanına da yansıması sonucu İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi; önce Kıta Avrupası’na oradan da Japonya ve Amerika’ya sıçramıştır.
James Watt tarafından geliştirilen buhar makinesinin ardından, buhar gücüyle çalışan yeni üretim araçlarının ortaya çıkışı bu süreci hızlandırmış ve ilk olarak tekstil ile kömür sanayisinde bu makineler kullanılmaya başlanmıştır.
Özellikle ticari hakların ve özel mülkiyetin de güvence altına alınmış olmasıyla güvenli bir ekonomik ortam oluşmuştur. Ayrıca İngiltere’de borsa ve bankacılık alanında yaşanan gelişmeler de sermaye birikimine önemli bir katkıda bulunmuştur.
1860’lı yıllardan itibaren artan kömür üretimiyle birlikte çelik sanayisinde de büyük bir atılım gerçekleşmiş ve bu durum da köprü, kanal ve demiryolu gibi ulaşım yollarının hızla yayılmasına olanak sağlamıştır.
Buharlı makinenin icadının yanında, okyanus ötesi seferler düzenleyebilen buharlı gemiler, buharlı lokomotifler, telgraf ve telefon gibi birçok önemli icat yine bu dönemde gerçekleşmiştir.
Sanayi Devrimi Ekonomik Sonuçları
İnsanlık tarihinin en önemli atılımı olarak kabul edilen Sanayi Devrimi ekonomik sonuçları şu şekilde sıralanabilir:
- Üretim, atölyelerdeki küçük ölçekli ve geleneksel üretim yöntemlerinden büyük fabrikalara kaymaya başlamıştır.
- Sermaye sahipleri ellerindeki birikimi fabrikalarda yatırım olarak kullanmaya başlamışlardır.
- Önceleri ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir ekonomik model uygulanırken; bu model yerini sanayiye dayalı bir modele bırakmıştır.
- İnsan ve hayvan gücüne dayalı olan küçük sanayi yerini; buhar, petrol ve elektriğe dayalı yeni bir sanayi tipine bırakmıştır.
- Fabrikalaşma ile birlikte üretilen mal ve hizmetlerin miktarı katlanarak artmıştır.
- Sanayileşme ile birlikte Avrupa’da yeni ekonomik merkezler ortaya çıkmıştır.
- Demiryolu ve denizyolunda meydana gelen gelişmelerin neticesinde uluslararası ticaret canlanmıştır.
- Tarımdaki makineleşmeyle birlikte tarımsal üretim artmış ve kalabalık nüfusların beslenmesi kolaylaşmıştır.
- Artan sanayileşme ile birlikte, hammadde ihtiyacı eskisine nazaran artmıştır. Bu durumda uluslararası sömürgecilik faaliyetlerine hız kazandırmıştır.
Sanayi İnkılabı Sosyal Sonuçları
Sanayi Devrimi sadece ekonomi ve üretim anlayışını değil bunun yanında toplumları ve insan hayatını etkileyen sonuçlar da doğurmuştur. Sanayi İnkılabı sosyal sonuçları şu şekildedir:
- Sanayi Devrimi ile birlikte kırsaldan kente olan göç artmış ve kalabalık nüfuslar, sanayileşmiş olan bölgelere yerleşmişlerdir. Bu durum da düzensiz bir kentleşmeyi beraberinde getirmiştir.
- Sanayi Devrimi ile birlikte geniş ailelerin yerini çekirdek aile yapısı almıştır.
- Genel refah ve yaşam kalitesinin artmasıyla insan ömrü uzamıştır.
- Sanayi sektörünün büyümesi güçlü bir işçi sınıfının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İşçi sınıfın yaşam standardı ve çalışma koşulları gibi konular etrafında sosyalizm görüşü ortaya çıkmıştır.
- İşçi sınıfı hareketinin bir parçası olan sendikalar ortaya çıkmaya başlamıştır.
- Kadınlar geleneksel toplumdan daha fazla işgücüne katılmaya başlamıştır.
- Burjuva sınıfları, mensubu oldukları toplumların en zengin sınıfı haline gelmiştir.
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