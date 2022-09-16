Sanayi (Endüstri) Devrimi Genel Özellikleri ve Sonuçları

Şehirlerin, yeni kurulan fabrikaların etrafında kurulmaya başlandığı, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin katlanarak hızlandığı Sanayi Devrimi genel özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Sanayi Devrimi Genel Özellikleri

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilim ve teknolojide gerçekleşen buluşların sanayi alanına da yansıması sonucu İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi; önce Kıta Avrupası’na oradan da Japonya ve Amerika’ya sıçramıştır.

James Watt tarafından geliştirilen buhar makinesinin ardından, buhar gücüyle çalışan yeni üretim araçlarının ortaya çıkışı bu süreci hızlandırmış ve ilk olarak tekstil ile kömür sanayisinde bu makineler kullanılmaya başlanmıştır.

Özellikle ticari hakların ve özel mülkiyetin de güvence altına alınmış olmasıyla güvenli bir ekonomik ortam oluşmuştur. Ayrıca İngiltere’de borsa ve bankacılık alanında yaşanan gelişmeler de sermaye birikimine önemli bir katkıda bulunmuştur.

1860’lı yıllardan itibaren artan kömür üretimiyle birlikte çelik sanayisinde de büyük bir atılım gerçekleşmiş ve bu durum da köprü, kanal ve demiryolu gibi ulaşım yollarının hızla yayılmasına olanak sağlamıştır.

Buharlı makinenin icadının yanında, okyanus ötesi seferler düzenleyebilen buharlı gemiler, buharlı lokomotifler, telgraf ve telefon gibi birçok önemli icat yine bu dönemde gerçekleşmiştir.