Sanayi devi borsaya hazırlanıyor

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İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yayımladığı 1000 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Sanica Isı halka arza hazırlanıyor. Şirketin büyüyerek belirli bir hacme ulaştığını anlatan Sanica Isı Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, halka arzdan elde edecekleri kaynak ile yurtdışında üretim ve paketleme tesisleri kuracaklarını belirtti. Fatinoğlu, arzdan elde edilecek gelirin yüzde 40'ının yurtdışı yatırımlarında yüzde 30'unun banka borçlarını yapılandırmada ve yüzde 20'sini de işletme sermayesi olarak kullanacaklarını belirtti. İstanbul Beylikdüzü, Akhisar ve Elâzığ'da 3 ayrı üretim tesisinde 586 çalışanı ile panel radyatör, boru ve havlupan üreten şirketin üretimin yüzde 56'sının ihraç edildiğini vurgulayan Fatinoğlu, "Ancak bizim ürünlerimiz Ortadoğu ve Afrika'da yüzde 40 gümrüğe tabi. O pazarların kapısını açmak için Romanya veya Yunanistan'da üretim veya paketleme tesisi kuracağız" dedi. Yurtdışında diğer üretim planlarının Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Başkurdistan olduğunu kaydeden Fatinoğlu, bu ülkenin başta üretim alanı olmak üzere kendilerine bir çok avantaj sunduğunu söyledi.

RUSYA'DA PAZAR BOŞALDI

Şirketin yüzde 33'ünü halka açmayı planladıklarını dile getiren Fatinoğlu, Alarko radyatör bölümünü aldıktan sonra hızla büyüyen şirketin amiral gemisi olan radyatör üretiminin sürekli yeni pazarlara açıldığını Avrupa Birliği pazarının daralması halinde Rusya ve Ukrayna pazarının kendileri için bir avantaj kaydettiğini bildirdi. Özellikle Rusya'ya yapılan ihracatın son 1 yılda Batılı şirketlerin bu ülke ile ticareti askıya almasının ardından 2 misline çıktığını vurgulayan Fatinoğlu, "Bizim üretimimiz dünyanın hiçbir yerinde kısıtlamalara tabi değil. Rusya Ukrayna savaşı bırakın olumsuz etkilemeyi bizim satışlarımızı olumlu etkiledi. Diğer yandan saç aldığımız Rus şirketi merkezini İsviçre'den buraya taşıdı. Eskiden döviz ile aldığımız sacı artık Türk Lirası ile alıyoruz. Rusya'da pazar boşaldı. Bu boşluğu biz dolduruyoruz" diye konuştu.

YÜZDE 20 KAR PAYI TAAHHÜDÜ

Avrupalı alıcıların da siparişlerini Çin yerine Türkiye'ye kaydırma istekleri nedeniyle şirketin gelecek yıllardaki kar beklentisinin çok iyi olduğunu söyleyen Fatinoğlu şunları kaydetti: " Sanica Isı’nın, sürdürülebilir bir büyüme ve verimlilik odaklı yönetim anlayışıyla kârlılığını da istikrarlı bir şekilde artırdığını ifade edebilirim. 2021 yılı sonunda 79.5 milyon lira net kâr elde ettik. Şirketimizin faiz ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 212.6 milyon lira olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla kıyasla net satışlarımızı yüzde 100’e yakın artırarak 2021 yılı sonu itibariyle 713 milyon liraya çıkardık. Sanica Isı olarak, 2021 yılında yakaladığımız büyüme ivmesini bu yılın ilk yarısında da sürdürdük. Bu yılın ilk yarısında net satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 oranında arttı. Sanica Isı olarak, 2022 sonunda net satışlarımızı bir önceki yıla kıyasla yüksek oranlı artırmayı hedefliyoruz."

Uzun döemli bakıldığnda cirosunu her yıl ortalama yüzde 40 artıran şirketin bu büyümeyi sürdüreceğini kaydeden Fatinoğlu, halka arz sonrası dağıtılabilir karın en az yüzde 20'sinin kar payı olarak yeni ortaklarına dağıtma sözü vereceklerini belirtti.

FATİNOĞLU'NDAN SATIŞBAŞLARI

-Sanica Isı olarak, inşaat ve tarım sektörlerine tamamlayıcı ürünler sunan ‘İnşaat Malzemeleri’ sektöründe faaliyet gösteren panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları olmak üzere üç ana grupta gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biriyiz.

-Sanica Isı’yı, 1982 yılında kuruldu. Sanica Isı; banyo ve SPA grubundan, rezervuara, ısı ve tesisattan, kombiye, panel radyatöre, alt yapı ve üst yapı boruya, cam grubuna, istif makinalarından elektrikli forklifte uzanan geniş alanda yatırımları olan Fatinoğlu Grubu’nun amiral gemisi durumundadır.

-İSO İkinci 500 2021sıralamasında 170’inci sırada yer aldık. Son yıllardaki yeni yatırımlarının da devreye girmesiyle sağladığı büyüme ivmesiyle önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin en büyük 500 şirketleri sıralaması yer almayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı verilere göre, son 10 yıldır her yıl Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçı Firması içerisinde yer alıyoruz.

-Yine Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) verilerine göre Sanica Isı, Türkiye’nin en çok plastik boru ve bağlantı parçaları ihracatı yapan firmasıyız. Nitekim 2018 yılından beri İSİB, “En Çok Plastik Boru ve Bağlantı Parçaları İhracatı Yapan Firma” birincilik ödülünü Sanica Isı alıyor.

-Panel radyatör üretimimizi Manisa Akhisar OSB 35 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 57 bin metre kare bir alanda üretim gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı sonu itibariyle radyatör üretimimizin yüzde 76’sını ihraç ediyoruz. Toplamda 31 ülkeye ihracat ürün radyatör satışı gerçekleştiriyoruz. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında Macaristan, Romanya, Ukrayna ve Sırbistan geliyor.

-Boru ve bağlantı parçaları gurubunda İstanbul Beylikdüzü ve Elazığ OSB olmak üzere iki üretim tesisimizde kullanım alanlarına göre altyapı ve üstyapı ürünleri üretiyoruz. 800’den fazla boru ve bağlantı parçaları üretimimizle Türkiye’de en geniş ürün yelpazesine sahip firmalarından biri durumundayız. Beylikdüzü’nde 9 bin metre karelik kapalı, 13 bin 500 metre karelik açık alana sahip tesisimizde üst boru ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde ise 45 bin metre karelik kapalı olmak üzere toplam 172 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde altyapı, üstyapı boru ve bağlantı parçaları üretimi gerçekleştiriyoruz.

-Manisa’nın Akhisar OSB’de 14 bin 400 metrekare kapalı, toplam 20 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Sanica Isı Kombi üretim tesisimiz, yıllık 52 bin adet kombi üretim kapasitesine sahip. Manisa Akhisar’da ürettiğimiz kombileri 9 ülkeye ihraç ediyoruz. 2021 yılı sonu itibariyle satışlarımızın yüzde 27’si ihracattan geliyor. Kombi ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında İspanya, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan ve Portekiz geliyor. Bir süredir üzerinde çalıştığımız elektrikli kombi üretimine de yakın zamanda başlamayı hedefliyoruz.