AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz şehirlerde rezerv alan rezerv alan üretmeye hazırız. Bu alanlarda yatay yapılaşmanın önünü açacak birçok düzenlemeyi yaptık. Artık şehrin içinden çıkması gereken sanayi alanlarımız var. Bu, bütün metropollerde hemen hemen mevcut. Bu alanları taşıyacağız." dedi.

Sürecek...