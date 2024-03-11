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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Sanatta Yaratıcı Bakışlar'

        'Sanatta Yaratıcı Bakışlar'

        İKSV Alt Kat'tan16-25 yaş arasındaki gençlere yönelik "Sanatta Yaratıcı Bakışlar" atölye programının ikincisi için başvurular başladı. İKSV Alt Kat'ta gerçekleştirilecek atölyelerde gençler, farklı disiplinlerde sanatsal üretim süreçlerini deneyimleyecek. Serinin ilk atölyesi "Selin Saygılı ile Hareketli Görüntüler" 17 Nisan'da başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:10
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        'Sanatta Yaratıcı Bakışlar'
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        İKSV Alt Kat tarafından 2023’te hayata geçirilen “Sanatta Yaratıcı Bakışlar” programının ikincisi Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım olmak üzere iki dönemde gerçekleştirilecek. 16-25 yaş arasındaki katılımcılara yönelik farklı disiplinlerden 6 sanatçının hazırladığı atölyelerden oluşan proje, fiziksel ve çevrimiçi ortamda sanatçılar ve gençleri bir araya getirecek.

        Sanatta Yaratıcı Bakışlar”, gençlere fikirlerini hayata geçirme cesareti ve motivasyon kazandırmayı, sosyal etki yaratmayı, bilgi ve yetkinlik edinmeyi, bireysel yetkinliklerin gelişimini teşvik etmeyi ve harekete geçme motivasyonu kazandırmayı amaçlıyor. Paribu'nun desteğiyle 2023 yılında gerçekleştirilen “Sanatta Yaratıcı Bakışlar” atölye programının ilk dönemi, gençlere bu becerileri elde etme konusunda değerli deneyimler sundu ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek oldu.

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        Her biri 4 hafta sürecek atölyelerde katılımcılar, Selin Saygılı ile hareketli görüntüler, Murat Mahmutyazıcıoğlu ile dramatik yazarlık, Aslı Uludağ ile sanatta çevre araştırmaları, Selçuk Artut ile teknoloji ve diyalektik yaratıcılık, Zeynep Oktar ile mekan etkileşimli ses üretimi ve Serdar Kökçeoğlu ile ifade aracı olarak belgesel başlıklarında sanatın farklı dallarında deneyimler elde etmek için bir araya gelecek.

        16-18 yaş grubuna yönelik hazırlanan ve yürütücülüğünü çizer ve grafik tasarımcı Selin Saygılı’nın üstlendiği ilk atölyeye katılım için https://l24.im/pxR6 linkinden başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 20 Mart 2024.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
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